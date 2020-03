Es ist schon etwas her: Jetzt fahndet die Polizei nach einem Ladendieb, der am 5. Februar in der Filiale einer Drogeriemarktkette in der Hohenzollernstraße zwei Parfümflaschen im Wert von über 200 Euro stahl.

Er steckte die Ware in eine Tasche und verließ den Laden, ohne zu bezahlen. Die Überwachungskameras nahmen das Geschehen auf, eine Richterin verfügte nun die Veröffentlichung der Bilder. Die Polizei fragt: Wer kennt diesen Mann? Hinweise nimmt die Polizei unter 02331-986-2066 entgegen.