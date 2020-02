Person in der Vollbrinkstr. angefahren

In der Vollbrinkstr wurde eine Person von einem PKW angefahren und schwer verletzt. Der Fußgänger wollte in der Vollbrinkstr an der Bushaltestelle die Straße überqueren. Dabei wurde er von einem PKW erfasst an der B-Säule und der Windschutzscheibe. Er wurde schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus.