Der Wagen war plötzlich weg: Am Sonntagabend, zwischen 20.50 Uhr und 21.10 Uhr, stahlen unbekannte Täter einen hochwertigen Audi in Hohenlimburg. Der 51-jährige Besitzer gab an, dass sein Sohn den Wagen am Sonntagabend in der Einfahrt des Einfamilienhauses, das in der Straße Auf dem Bauloh liegt, abgestellt hat. Kurz darauf hörte die Familie, wie ein Motor gestartet wurde, dachte sich aber nichts weiter dabei. Am nächsten Morgen, 5.50 Uhr, stellte der 51-Jährige fest, dass Diebe das Auto entwendet hatten. Der Wagen verfügt über ein "Keyless-System".

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise können unter Tel. 02331-986-2066 an die Polizei weitergegeben werden.