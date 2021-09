POL-HA: Brand in einer Mehrfamilienhaus-Wohnung in Wehringhausen - Fünf Leichtverletzte

Hagen-Wehringhausen (ots) - Am Donnerstagnachmittag (23.09.2021) entstand in

einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Wehringhausen ein Brand, bei dem

insgesamt fünf Personen leicht verletzt wurden. Gegen 14.30 Uhr wurde der Brand

in dem Gebäude in der Lange Straße gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr

konnten die Beamten eine starke Rauchentwicklung in der Wohnung im dritten

Obergeschoss wahrnehmen. Die Bewohner der Wohnung kamen den Rettungskräften

bereits im Treppenhaus entgegen. Hierbei handelte es sich um drei Kinder im

Alter von 7, 5 und 2 Jahren sowie eine 26-jährige Frau und einen 52-jährigen

Mann. Die Personen wurden mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung vom

Rettungsdienst behandelt. In der Wohnung konnte die Feuerwehr eine brennende

Zimmertür löschen, an der zudem Kleidungsstücke hingen. Die Brandursache ist

derzeit nicht bekannt. Der Brandort und die weiteren Ermittlungen wurden an die

Kriminalpolizei übergeben. (sen)