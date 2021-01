Nicht zum ersten Mal nutzen Betrüger die Pandemie zu ihren Gunsten. In einigen Fällen bieten sie einen "Corona-Impfstoff" eines bekannten Herstellers am Telefon an. Eine Abwandlung des Vorgehens ist, dass Täterinnen und Täter unter dem gleichen Vorwand bei Betroffenen an der Haustür klingeln und versuchen, in die Wohnung zu kommen.



Daher hier Hintergrundwissen zusammengefasst: Impfungen erfolgen ausschließlich in Impfzentren, durch mobile Teams in Einrichtungen wie Seniorenheimen oder durch eigenständige Impfungen des Personals in Krankenhäusern.

Andere Einrichtungen, Firmen oder Privatpersonen haben derzeit keine Möglichkeit, Impfserum zu beziehen.

Aktuell gibt es keinen bekannten Betrugsversuch dieser Art im Ennepe-Ruhr-Kreis. Dennoch rät die örtliche Polizei:

Lassen Sie sich bei telefonischen Verkaufsanrufen (Impfstoffverkauf) auf keinen Fall auf ein Gespräch ein! Legen Sie statt dessen auf.

Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung - vor allem nicht, wenn Sie allein sind. Werden Sie an der Haustür bedrängt, sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe.

Weitere Hinweise finden Sie unter diesem Link:

https://polizei.nrw/betrug-mit-dem-corona-virus