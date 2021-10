Bereits am 7. März verließ ein 41-Jähriger gegen 2.50 Uhr den Tunnel aus Richtung der Bahngleise und betrat die Bahnhofshaupthalle. Hier traf er auf zwei unbekannte Männer, die ihn ansprachen. Sie brachten ihn mit einem Tritt gegen die Beine zu Fall und schlugen bzw. traten anschließen auf ihn ein. Dabei erging mindestens ein Tritt gezielt gegen den Kopf des Opfers.



Anschließend verließen die Täter die Bahnhofshalle und steckten sich auf dem Berliner Platz eine Zigarette an. Wenig später betraten sie erneut die Halle, wo sie wieder auf den 41-Jährigen trafen. Sie begannen noch einmal, ihn mit Tritten und Schlägen zu traktieren. Als ein Sicherheitsbeschäftigter des Bahnhofs sich näherte, ergriffen sie die Flucht über den Berliner Platz und verschwanden in der Bahnhofstraße. Eine Fahndung nach den Tätern verlief ergebnislos. Jetzt liegen die Aufnahmen der Videoüberwachung zur Veröffentlichung vor. Wer kennt die abgebildeten Männer oder kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben?

Hinweise nimmt die Kripo unter Tel. 02331-9862066 entgegen. Weite Bilder der Tatverdächtigen sind in der folgenden Galerie zu finden.