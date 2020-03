Um die Mitarbeiter der Polizei Hagen bestmöglich vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen, wird die Polizeiwache in Haspe ab Samstag für den Publikumsverkehr geschlossen. Die Reduzierung der Bürgerkontakte ist eine reine Vorsichtsmaßnahme und soll die Arbeitsfähigkeit der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten sicherstellen.



Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Streifendienst in Haspe, sowie im gesamten Stadtgebiet wie gewohnt aufrechterhalten wird und die Sicherheit in Hagen mit hoher Professionalität gewährleistet ist. Lediglich der Besuch der Wache Haspe ist Bürger ab Montag nicht mehr möglich.

Anzeigen oder Hinweise können online über die Internetwache aufgegeben werden.

Diese ist über folgenden Link aufrufbar: https://polizei.nrw/internetwache

Sollte der persönliche Besuch einer Polizeiwache notwendig sein, können die Polizeiwachen Innenstadt oder Hoheleye rund um die Uhr besucht werden. Die Behörde hat zudem bei anderen polizeilichen Fragen ein Bürgertelefon eingerichtet. Dieses ist unter Tel. 02331-986-2085 erreichbar.

Hagener Polizisten im Außendienst werden in besonderen Ausnahmefällen Atemschutzmasken tragen, um einer Ansteckung mit Covid-19 vorzubeugen.

Im Falle eines Notrufs steht die 110 zu jeder Zeit zur Verfügung!