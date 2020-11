Am Donnerstag, 26. November fiel ein 36-Jähriger zunächst als hilflose Person in der Knippschildstraße auf.



Passanten sorgten sich um den Mann und verständigten gegen 16.30 Uhr die Polizei. Als diese eintraf, zeigte sich der Hagener jedoch zunehmend aggressiv und beleidigte die Polizisten.

Bei der Durchsuchung seiner Person schlug er schließlich um sich, woraufhin er durch die Polizeibeamten am Boden fixiert werden musste. Auch dabei trat und schlug er nach den Beamten und beleidigte sie weiter.

Aufgrund der nicht unerheblichen Alkoholisierung des Mannes brachte ein Krankenwagen ihn ins Krankenhaus, wo er verblieb und Gelegenheit hatte wieder nüchtern zu werden.