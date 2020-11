Bereits am 31. August kam es zu einem räuberischen Diebstahl in der Hagener Innenstadt.

Ein Unbekannter (Tatverdächtiger ohne Brille) sprach einen 14-Jährigen an einer Bushaltestelle vor dem Standesamt in der Rathausstraße an. Er bat auf Englisch um das Telefon seines späteren Opfers, um seine Mutter anrufen zu können. Nachdem der 14-Jährige dem Unbekannten das Handy übergab, tätigte dieser einen Anruf und steckte das Telefon danach in die Tasche. Anschließend erschien ein weiterer Jugendlicher (Tatverdächtiger mit Brille). Als der 14-Jährige sein Handy zurückfordert, entsteht eine Rangelei.

Der Tatverdächtige mit Brille schlug dem 14-Jährigen dabei mit der Faust gegen den Kopf. Nachdem beide Räuber zunächst entkommen konnten, gelang es dem Vater des 14-Jährigen in den Abendstunden von beiden Personen ein Foto auf dem Friedrich-Ebert-Platz anzufertigen. Daraufhin flüchtete sie erneut. Jetzt liegt der Polizei ein Beschluss des Gerichts zur Öffentlichkeitsfahndung vor. Wer kennt die abgebildeten Personen oder kann Hinweise zu deren Aufenthaltsort geben? Bitte melden Sie sich unter Tel. 02331-986 2066.