Am Donnerstag, 3. Dezember, rückten Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in die Hospitalstraße aus. Auf einer Station kam es gegen 6.30 Uhr zu Rauchentwicklungen in einem Patientenzimmer.

Das Personal brachte alle dort Behandelten rasch in Sicherheit und auf anderen Stationen unter. Der erste Verdacht, dass sich sieben Personen (davon sechs Mitarbeiter des

Krankenhauses) durch Rauchgasintoxikation leicht verletzten, konnte kurze Zeit später revidiert werden. Alle blieben unversehrt.

Es entstand lediglich geringer Sachschaden am Mobiliar des betroffenen Zimmers. Die Station kann mittlerweile wieder genutzt werden. Die Kripo erschien vor Ort und nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf.