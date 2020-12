Am 18. Dezember erschien der dreijährige Ben auf der Polizeiwache Hoheleye. Im Gepäck befand sich ein selbstgemaltes Bild, welches er den Beamten überreichte. Mit dem kleinen Kunstwerk wollte er sich bei der gesamten Hagener Polizei für ihre gute Arbeit bedanken und seine Wertschätzung zum Ausdruck bringen.



Die Hagener Polizei würde sich freuen, wenn Ben diese Leidenschaft beibehält und ihr Team in einigen Jahren verstärkt. Zum Dank bekam Ben eine persönliche Besichtigung eines Funkstreifenwagens und konnte sich somit schon einmal mit seinem zukünftigen Arbeitsmaterial vertraut machen.

In diesem Zuge bedankt sich die Hagener Polizei bei Ben und allen Bürgern, die auch in dieser fordernden Zeit mit gegenseitiger Rücksichtnahme durchs Leben gehen und einander die nötige Wertschätzung entgegenbringen.