Am Montag, 28. September, hörte eine Zeugin am Graf-von-Galen-Ring gegen 16.15 Uhr ein lautes Klirren in einem Hinterhof. Als sie nachschauen wollte, stellte sie fest, dass eine Scheibe am Hintereingang zu einer Metzgerei beschädigt war.



Sie verständigte umgehend die Polizei, die jedoch keine Personen oder weitere Beschädigungen im Gebäude feststellen konnte.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren Unbekannte in den Hinterhof gelangt, nachdem sie ein Rolltor aufgehebelt hatten.

In die Metzgerei selbst gelangten sie nach jetzigem Stand nicht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise von Zeugen.

Diese können sich unter der Tel. 02331-9862066 melden.