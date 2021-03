Eine 81-jährige Bewohnerin des unteren Ahlenbergs hörte am Donnerstagabend, gegen 19 Uhr, verdächtige Geräusche aus Richtung ihrer Terrasse.



Als sie nachschaute, sah sie einen Mann, der sich an einem elektrischen Rollgitter zu schaffen machte, welches den Terrassenbereich zum restlichen Garten abgrenzt. Als die den Mann mit "Verpiss dich" anschrie, flüchtete dieser in unbekannte Richtung. Die Bewohnerin kann folgende Beschreibung geben:

männlich

ca. 165 cm groß

dunkler Parker mit "extra großer" Kapuze über den Kopf gezogen

dunkle Handschuhe