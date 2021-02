Unbekannte brachen am Dienstag, 2. Februar zwischen 13.50 Uhr und 21.45 Uhr in eine Wohnung in der Mühlenstraße ein.

Die Mieterin bemerkte am Dienstagabend bereits von außen, dass in ihrer Wohnung Licht brannte. Im Hausflur stellte sie dann fest, dass sich an ihrer Wohnungstür diverse Hebelmarken befanden. Sie rief die Polizei hinzu, ohne die Wohnung zu betreten. Durch die hinzugerufenen Polizeikräfte konnte festgestellt werden, dass sich keine Personen mehr in der Wohnung befinden, diese jedoch von den

Tätern durchsucht worden war. Nach bisherigem Erkenntnisstand kann über eine mögliche Tatbeute noch keine Angabe gemacht werden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen und bittet Zeugen, die

verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können, sich unter der Tel. 02331/9862066 zu melden.