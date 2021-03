In der Nacht zu Dienstag brachen Unbekannte in einen an der Körnerstraße geparkten Renault Megane ein.

Auf bisher unbekannte Weise öffneten die Täter das Fahrzeug und durchsuchten den Innenraum. Das verschlossene Handschuhfach wurde aufgebrochen, entwendet wurde jedoch nach ersten Erkenntnissen nichts. Auch im Vogelsang schlugen die Täter in der Nacht zu. Sie schlugen die Seitenscheibe eines an der Straße geparkten Audi A3 ein und durchsuchten auch hier den Innenraum. Sie brachen das Handschuhfach auf und entwendeten eine Geldbörse mit Personaldokumenten. Hinweise auf die Täter gibt es in beiden Fällen nicht.