Ein unbekannter Täter hat im Verlauf des Donnerstags, 30. Juli, die Wohnungstür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhauses in der Freiligrathstraße eingetreten und mehrere Gegenstände daraus gestohlen.



Dem 57-jährigen Wohnungsnutzer fiel bei seiner Rückkehr gegen 19.30 Uhr die stark beschädigte Eingangstür auf. In der Wohnung stellte er dann fest, dass ihm zwei Mobiltelefone, sieben Paar Schuhe, Bargeld und diverse Nahrungsmittel gestohlen worden sind.

Es ist ein Schaden von insgesamt rund 2.000 Euro entstanden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.