HAGEN. Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Eckeseyer Straße am Donnerstagnachmittag, 20. Januar, konnten zwei Personen nur noch tot geborgen werden.

Die Identität der Verstorbenen ist nun geklärt - es handelt sich um eine 56-jährige Frau und um einen 61-jährigen Mann. Beide wohnten in dem Haus. Nähere Angaben zur Brandursache können weiterhin noch nicht getroffen werden. Die Ermittlungen dauern an.