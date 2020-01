Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen brachen Unbekannte in einen Getränkehandel in der REME-Straße ein.



Sie schnitten ein Loch in den Zaun, gelangten so auf das Gelände des Getränkehandels und suchten einen Büro-Container auf. Hier brachen sie das Vorhängeschloss auf und daraus eine Geldkassette mit Bargeld.