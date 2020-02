Am Montag, 24. Februar, ereignete sich ein Verkehrsunfall am Märkischen Ring. Gegen 13.30 Uhr war ein 48-Jähriger mit seinem Opel in Richtung Eckesey unterwegs. Als der Mann verkehrsbedingt bremsen musste, fuhr ein direkt hinter ihm befindliches Motorrad aus ungeklärter Ursache auf sein Auto auf.



Der 19-jährige Fahrer stürzte durch den Zusammenprall und verletzte sich schwer. Er kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Während der Verkehrsunfallaufnahme war der Märkische Ring in beide Fahrtrichtungen einspurig gesperrt. Die Fahrspuren musste zudem durch die Feuerwehr gereinigt werden, da das Motorrad Kraftstoffe verloren hatte. Das Verkehrskommissariat ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kam.