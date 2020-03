Ein ungeduldiger Kunde, der sich einfach nicht an die Regeln halten wollte, rief am vergangenen Samstag vor der Filiale eines Baumarktes an der Eckeseyer Straße die Polizei auf den Plan.

Die Einlassregeln des Geschäftes hatten zu einer Schlange vor dem Baumarkt geführt, ein Sicherheitsunternehmen regelte den Zugang. Ein 69-jähriger Mann, der Ware umtauschen wollte, hielt sich nicht an die Anweisungen des Sicherheitspersonals und musste am Arm ergriffen werden. Daraufhin trat der Kunde dem 32-jährigen Angestellten zwischen die Beine, es kam zum Handgemenge. Die Polizei schlichtete den Streit, der Mitarbeiter des Sicherheitsdientes klagte über Schmerzen, benötigte aber keinen Rettungswagen. Den ungeduldigen Kunden erwartet jetzt eine Anzeige wegen Körperverletzung.