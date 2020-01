Unruhige Sylvester Nacht

Die Feuerwehr Hagen hatte viel mit kleinst Bränden in der Sylvester Nacht zu tun. Es gab hauptsächlich Balkonbrände, In der Elberfelderstr brannte eine Balkonbrüstung aus Plastik. In Hagen.Haspe, Berlinerstr. brannte ein Gefäß auf einem Balkon. In Boelerheide, Lönsweg brannte ein Container.

Dazu kam es zu anderen Einsätzen der Feuerwehr Hagen. Hier die Bilder der oben genannten Einsätze.