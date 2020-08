Ein 18-jähriger Ire wurde in der Nacht von Mittwoch, 12. August, auf Donnerstag bei einer Verkehrskontrolle festgenommen.



Der Mann, der derzeit zu Besuch bei seinem Bruder in Hagen ist, fiel einer Polizeistreife in der Straße "Am Hauptbahnhof" auf. Bei einer Überprüfung konnte er nur einen irischen Lernführerschein vorweisen. Zudem wurde festgestellt, dass der 18-Jährige unter dem Einfluss von Drogen stand. Da die Personalien des jungen Mannes nicht zweifelsfrei geklärt werden konnten und er zudem über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, wurde er festgenommen. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter Drogeneinfluss ein.