Ein Ausfall in einem Hagener Umspannwerk sorgte heute morgen für Stromausfall in mehreren Hagener Stadtteilen wie Boele, Boelerheide, Altenhagen und Vorhalle. Teilweise funktioniert auch das Mobilfunknetz nicht.

Die Feuerwehr Hagen hatte am Morgen des 24. Juli ein erhöhtes Einsatzaufkommen. Acht Löschgruppen der Freiwilligen Feuerwehr sind informiert und standen zur Unterstützung bereit, um Bürgerinnen und Bürgern im Notfall zu helfen. Die Gerätehäuser an der Eckeseyer Straße, in Boele/Kabel, an der Tückingstraße sowie die Feuerwehr Mitte waren mit Einsatzkräften besetzt.

Außerdem platzierte die Feuerwehr im gesamten Stadtgebiet an zentralen Punkten wie Marktplätzen Einsatzwagen mit Ansprechpartnern.

+++Update+++



Wie die Polizei heute Vormittag bekannt gab konnte die Störung behoben werden. Alle Stadtteile werden wieder mit Energie versorgt.