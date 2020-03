Die Corona-Pandemie bringt für alle Bürger, aber auch für Institutionen und Behörden Einschränkungen mit sich. Die Polizei Hagen wird die Sicherheit in Hagen mit hoher Professionalität aufrechterhalten. Damit die Polizei das tun kann, müssen alle gesund bleiben.

Um das Ansteckungsrisiko zu minimieren, sollen die Bürgerkontakte so weit wie möglich reduzieren werden.

Daher werden Vernehmungen schon jetzt größtenteils über schriftlich versandte Anhörungsbögen abgewickelt. Seit heute wird auch die Waffenrechtsstelle auf Publikumsverkehr verzichten. Ein- und Austragungen können in den Briefkasten geworfen werden, Anträge für Waffenscheine werden vorübergehend nicht bearbeitet.

Bitte beachten: Rufen Sie in Notfällen weiterhin die 110 - die Polizei ist wie gewohnt für Sie da!

* Für andere polizeiliche Fragen ist ein Bürgertelefon unter Tel. 02331-986-2085 geschaltet.

* Die Bürgersollten, falls möglich, Online-Anzeigen erstatten.

* Die Bürger sollen zu Hause bleiben und auf nicht zwingend nötigen

Behörden- und Sozialkontakt verzichten. Die Polizei schränkt zwar den Publikumsverkehr ein, ist aber weiterhin in vollem Umfang für die Bürger erreichbar.Foto: Archiv