Am 13. Januar, 9.30 Uhr beginnt vor dem Landgericht Hagen die öffentliche Hauptverhandlung gegen den 37-jährigen Vitalij K. wegen versuchten Mordes in drei Fällen und anderer Vergehen.

Dem Angeklagten wird ein Verstoß gegen das Waffengesetz, Fahren ohne Fahrerlaubnis in zwei Fällen und versuchten Mordes in drei Fällen vorgeworfen.

Schüsse auf Polizisten

Zwei Mal stand mit diesen Taten auch Drogenhandel in Verbindung. Dazu kommen gefährliche Körperverletzung und Fahrerflucht. Die Straftaten wurden von dem 37-jährigen Vitalij K. am 5. Mai 2020 begangen. Bei einer zufälligen Verkehrskontrolle in Gevelsberg wurde er gegen Mitternacht von der Polizei angehalten, die schnell feststellte, das bereits ein Haftbefehl gegen ihn vorlag. Um einer Verhaftung und Entdeckung des mitgeführten Heroins zu entgehen, griff der Täter zu seiner Schusswaffe und schoss auf einen der Polizisten.

Schiesserei mit SEK

Dieser blieb unverletzt, da er eine schusssichere Weste trug. Es kam zu einem Schusswechsel mit der Polizei und in der Folge, nach einer Flucht in seinem Auto zu einer wiederholten Schießerei mit Beamten eines SEK. Der Angeklagte hat nach den 16 angesetzten Hauptverhandlungstagen eine langjährige Haftstrafe zu erwarten, da er bereits im Vorfeld dieser Ereignisse zu zwei Jahren und sechs Monaten Haft wegen Drogenhandels und anderer Straftaten verurteilt wurde.