Am Donnerstag, 17. Dezember bemerkte eine Polizeistreife gegen12.30 Uhr einen VW auf der Eckeseyer Straße.



Der Polo fuhr ohne Kennzeichen. Die Beamten hielten den 53-Jährigen in seinem PKW an. Er berichtete den Polizisten, dass er in einer Werkstatt Schäden beseitigen ließ und das Auto jetzt verkaufen wolle. Dass der VW weder versichert, angemeldet, noch versteuert war, wusste der Hagener offenbar. Seiner Meinung nach stellte dies für die Strecke bis zum Verkaufsort jedoch kein Problem dar. Die Beamen untersagten die Weiterfahrt und legten eine Anzeige vor.