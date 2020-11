Seit Montag, 23. November, wird die 66 Jahre alte Karin B. vermisst.Sie verließ ohne Angabe von Gründen ein Krankenhaus in Hohenlimburg und kehrte verabredungswidrig nicht zurück.Wer hat die vermisste 66-jährige Karin B. gesehen?

Ihren Lebensmittelpunkt hat sie im Märkischen Kreis in Hemer. Es ist nicht auszuschließen, dass sie sich in einer gesundheitlichen Notlage befindet. Die Vermisste ist ca. 170 cm groß und sehr schlank, hat graue, kinnlange Haare und trägt eine Brille, sowie Hörgeräte in beiden Ohren. Sie ist vermutlich mit einem roten Stoffmantel und blauer Jeans bekleidet.

Eventuell führt sie einen grauen Rucksack mit sich. Wer hat Karin B.gesehen oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Bitte melden Sie sich unter Tel. 02331-986 2066.