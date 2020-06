In den Nachmittagsstunden des 10. März stahl eine unbekannte Frau in einem Geschäft in Haspe mehrere Smartwatch-Fitnessarmbänder in einem Gesamtwert von über 600 Euro. Bei der Tatausführung wurde sie von einer Videoüberwachungsanlage gefilmt. Wer kennt die abgebildete Personen oder kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben? Sachdienliche Hinweise erbittet die Kriminalpolizei unter der Tel. 02331 - 986 2066.