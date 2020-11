Unbekannte traten am Montag, 9. November, die Wohnungstür eines 21-Jährigen ein und entwendeten ein Fernsehgerät und eine Spielekonsole. Nach bisherigen Erkenntnissen betraten die Täter gegen 23.40 Uhr die Wohnung des Mannes in der Virchowstraße.



Dieser befand sich zu diesem Zeitpunkt im Wohnzimmer, als die Männer in seiner Anwesenheit den Fernseher abmontierten und die Wohnung wieder verließen. Durch hinzugerufene Polizisten konnten keine Personen mehr im Nahbereich angetroffen werden.

Kurze Zeit später meldete sich der Hagener erneut und gab an, dass neben seinem Fernseher auch noch eine Spielekonsole entwendet wurde.

Er konnte die Männer zudem wie folgt beschreiben:

1. Person: 190 cm groß, normale Statur, schwarzer Kapuzenpullover, blaue Jeanshose, trug eine weiße "Halloweenmaske"



2. Person: 165 cm groß, stämmige Statur, schwarze Haare, schwarze Kappe, schwarzes Tuch vor dem Mund



Die Hintergründe der Tat sind nun Gegenstand der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können, sich unter der Tel. 02331-9862066 zu melden.