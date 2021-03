Zehn Spiele sind es bis zu einem möglichen Aufstieg und nach der gestrigen Auslosung des DHB steht nun fest: Der VfL Eintracht Hagen startet am zweiten Aprilwochenende mit einem Heimspiel gegen den 1. VfL Potsdam in die Aufstiegsrunde! 14 Teams spielen insgesamt ab dem 10./11. April um zwei Aufstiegsplätze in die 2. Handball-Bundesliga. Diese sollen voraussichtlich bis zum 13. Juni ermittelt sein. Alle Spiele sind live auf Sportdeutschland.TV zu sehen.

In zwei Gruppen à sieben Mannschaften spielt in einer einfachen Runde zunächst jeder gegen jeden. Jedes Team hat je drei Heim- und Auswärtsspiele auszutragen. Am gestrigen Mittwochabend wurden die Schlüsselzahlen ausgelost, sodass sich auch der Spielplan der Aufstiegsrunde konkretisiert. Die jeweils ersten vier Mannschaften jeder Gruppe qualifizieren sich für die Zwischenrunde.

In dieser trifft der Viertplatzierte der Gruppe A auf den Ersten der Gruppe B (Spiel 1), der Dritte der Gruppe B auf den Zweiten der Gruppe A (Spiel 2), der Vierte der Gruppe B auf den Ersten der Gruppe A (Spiel 3) und der Dritte der Gruppe A auf den Zweiten der Gruppe B (Spiel 4). Die Sieger der Spiele 1 und 2 und der Spiele 3 und 4 treffen in der Finalrunde aufeinander. Deren Sieger steigen in die 2. Handball-Bundesliga auf. Die Zwischen- und auch die Finalrunde werden in Hin- und Rückspielen durchgeführt.

Sofern ein Aufsteiger keine Lizenz für die 2. Handball-Bundesliga erhalten sollte, werden der 3. und 4. Platz in Hin- und Rückspielen zwischen den Verlierern der Finalspiele ermittelt. Zum DHB Pokal 2021/2022 werden die vier Teilnehmer der Finalspiele gemeldet.