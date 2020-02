Bereits am 29. November kam es zu einem gemeinschaftlichen Diebstahl in einem Juweliergeschäft am Friedrich-Ebert-Platz in Hagen. Zwei unbekannte Täter entwendeten aus der Schaufensterauslage Goldschmuck im Wert von insgesamt rund 1.000 Euro. Einer der Männer hatte die Sicht auf seinen Komplizen dabei geschickt verdeckt, sodass der Ladenbesitzer erst auf den fehlenden Schmuck aufmerksam wurde, nachdem die Täter das Geschäft bereits verlassen hatten. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise, die Angaben zur Identität der Unbekannten geben können. Hinweise werden unter Tel. 02331-9862066 entgegengenommen.