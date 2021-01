In der Nacht zum 21. Januar gelangten Unbekannte in eine Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses im Rostesiepen und entwendeten dort zwei abgestellte Motorräder.

Die Diebe gelangten vermutlich durch das Garagentor in die Tiefgarage, als dieses durch einen Berechtigten geöffnet oder geschlossen wurde. Bei einem Motorrad handelt es sich um eine 5 Jahre alte KTM 690 in der Farbe orange · weiß. Bei der anderen Maschine handelt es sich um eine 16-Jahre

alte Kawasaki Z1000 in schwarz. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den entwendeten Maschinen geben können. Hinweise können unter der Tel. 02335/91667000 abgegeben werden.