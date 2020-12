🚜✨ Weihnachtlich geschmückter Trecker-Konvoi

­čÜťÔťĘ Weihnachtlich geschm├╝ckter Trecker-Konvoi: Landwirte bringen Licht ins Dunkle

Ôľ║ Ein echter Hingucker am Abend im Hagener S├╝den. Rund 40 weihnachtlich geschm├╝ckte Trecker fuhren zum Klinik Ambrock hoch. Ziel ist es in dieser dunklen Zeit, etwas Licht in das Leben der Menschen zu bringen. Die Route verlief bewusst entlang der Pflege-, Kinder- und Krankenh├Ąuser. An den Stationen ├╝bergaben die Landwirte Pr├Ąsente an die Einrichtungen.