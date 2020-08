*An einem Sommermorgen in den Rieselfeldern in Münster - Europareservat*

"Die Natur ist aufregend, sie ist die größte Quelle der Schönheit,

sie regt unseren Intellekt an. Sie ist die größte Quelle so vieler Dinge,

die das Leben lebenswert machen."

David Attenborough (Britischer Tierfilmer und Naturforscher

- 08. Mai 1926 in London)

- Fotos/ Copyright: Birgit Leimann - Münster in Bildern