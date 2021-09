*Ein neues Zuhause für Hündin Enja*

Enja ist das neue Familienmitglied im Hause Leimann. Sie stammt von der Tierschützervereinigung "Glücksschnauzen ohne Grenzen e.V. in Köln.

Tierschützerinnen in ganz Deutschland verteilt, kümmern sich darum, Hunde, die aus Tötungsstationen in Rumänien oder auf der Straße leben, zu retten, und die darauffolgende Unterbringung in privaten Sheltern (beschütze Unterkunft) vor Ort zu vermitteln. Ziel ist es für diese Hunde in Deutschland das passende Zuhause zu finden. Aber auch vor Ort helfen sie, wenn es darum geht, für Tiere ein neues Zuhause zu finden oder Tiere aus schlechter Haltung gerettet werden sollen.

Momentan ist es das Anliegen der Tierschützerinnen, ein eigenes Shelter in Rumänien zu kaufen und zu betreiben, damit sie nicht auf Dritte angewiesen sind und eine bessere und artgerechtere Unterbringung der Hunde zu gewährleisten.

Dass Enja in Münster ein schönes und liebevolles Zuhause gefunden hat, steht zweifelsohne fest.

- Fotos/ Copyright: Birgit Leimann - Münster in Bildern 📷