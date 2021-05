Erinnerung an Elvis*

Elvis und der Kommissar war eine Krimiserie der ARD, die in den Monaten November und Dezember 2007 montags um 20.15 Uhr gesendet wurde.

Jan Gregor Kremp stellt den Hamburger Kommissar Hans Behringer dar. Da seine Mutter Rosa ( Ruth Maria Kubitschek) lebt altersbedingt in einem Seniorenheim, so dass Behringer die Betreuung ihres Hundes Elvis, eines Norwich Terriers übernimmt, der ihn notgedrungen auch bei Recherchen und Befragungen zu verschiedenen Kriminalfällen begleitet. Nicht genug, dass seine Mutter sich ständig in das Leben ihres Sohnes einmischt, zu allem Überfluss hat sich auch noch Hans Behringers Frau Lilo (Tessa Mittelstaedt) von ihm getrennt und lebt nun mit seinem Chef Seibold (Florian Fitz) zusammen. Trost spendet ihm einzig Anja Nolte (Birge Schade), die Wirtin seiner Stammkneipe, die ihn nicht nur mit Hausmannskost versorgt.

*"Elvis und der Kommissar" ist eine Krimiserie mit viel Witz und wunderbaren Schauspieler*innen und nicht zuletzt mit einem tierischen Hauptdarsteller, dem Terrier Elvis, der stets seinen spannenden, lustigen, aufregenden, energischen, treuen und loyalen Charakter zeigte.

Nun ist Elvis im Alter von 15 Jahren auf Mallorca verstorben, wo er einige Jahre zusammen mit seinen Tierfreunden und der Filmtiertrainerin Birgit Wahle eine schöne Zeit verbrachte.

Der Schauspieler Jan Gregor Kremp schreibt zum Abschied:

"Lieber Elvis! Werde die Zeit mit dir nicht vergessen!! Ich bin froh, dass du noch ein so tolles Leben bei Birgit mit vielen Kumpeln und Kumpelinen haben durftest! Hast einen Platz in meinem Herzen! Glück auf den Weg!! Jan" 🧡