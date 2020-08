Fotos von Kira zu ihrem Hundegeburtstag*

Heute am 20. August 2020 wird Kira 12 Jahre alt. Sie ist stets eine treue Begleiterin, wenn Birgit Leimann - Münster in Bildern - auf Fototour unterwegs ist, um Neues in Münster und der Umgebung zu entdecken.

"Dr Hund ist ein Begleiter, der uns daran erinnert,

jeden Augenblick zu genießen."

Marla Lennard

"Wie groß ein Herz eines Menschen ist,

können wir daran erkennen, wie er mit Tieren umgeht."

- Fotos/ Copyright: Birgit Leimann - Münster in Bildern