Mit Hündin Ella unterwegs* 🐕

"Hunde kommen in dein Leben, um zu bleiben. Sie gehen nicht fort, wenn es schwierig wird und auch, wenn der erste Rausch verflogen ist, sehen sie uns noch mit genau diesem Ausdruck in den Augen an. Das tun sie bis zum ihrem letzten Atemzug. Vielleicht weil sie uns von Anfang an als das sehen, was wir wirklich sind: fehlerhafte, unvollkommene Menschen.

Menschen, die sie sich dennoch genauso ausgesucht haben.

Ein Hund entscheidet sich einmal für den Rest seines Lebens. Er fragt sich nicht, ob er wirklich mit uns alt werden will. Er tut es einfach. Seine Liebe, wenn wir sie erst verdient haben, ist absolut."

Pablo Picasso



- Fotos/ Copyright: Birgit Leimann - Münster in Bildern