Münster im Regen*

Auf einigen Fotos ist der Schlossgarten hinter dem Fürstbischöflichen Schloss in Münster zu sehen. Er ist eine idyllische Parkanlage hinter dem historischen Schloss mit Wassergraben, Alleen, geschwungenen Wegen und dem Botanischen Garten.

Am Pavillon im Schlossgarten finden verschiedene Kunst- und Kulturveranstaltungen statt, wie z.B. "Kabarett im Schlossgarten", "Poetry Slams", "Treibgut - Festival" etc.

- Fotos/ Copyright: Birgit Leimann - Münster in Bildern