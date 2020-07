*Sommer am Aasse in Münster*

"Glück ist ein kurzer Moment,

in dem ich am See stehe oder an der Klippe

und in den Himmel schaue."

Tomi Ungerer

"

- Fotos (2 - 5, 11 und 13 - 16)/ Copyright: Birgit Leimann - Münster in Bildern 📷