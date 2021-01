*Sonnenuntergang am Aasee in Münster*

"We do not remember days, we remember moments."

Cesare Pavese (italienischer Schriftsteller)

"Der Himmel wird orange während die Sonne aufgeht und untergeht. Die Farbe die uns Hoffnung gibt, dass die Sonne nur untergeht um wieder aufzugehen."

Ram Charan (Unternehmer und Bestsellerautor indischer Herkunft)



- Fotos/ Copyright: Birgit Leimann - Münster in Bildern