Tecklenburg am Teutoburger Wald* 🏡 🌳🌲

Der Luft- und Kneipkurort Tecklenburg ist eine Kleinstadt im Kreis Steinfurt im Norden Nordrhein-Westfalens, südwestlich von Osnabrück auf dem Höhrnzug des Teutoburger Wald, inmitten einer herrlichen Natur. Das nördlichste Bergstädtchen Deutschlands hat viel zu bieten und fasziniert durch einen wunderschönen Blick über die grünen Wiesen, naturbelassenen Auen und großen Wälder des Naturparks "Teutoburger Wald“ bis weit ins Münsterland. Sehenswert sind im Stadtkern die vielen Fachwerkhäusern. Tecklenburg liegt in der nach ihr benannten Region Tecklenburger Land. Der Name lässt sich auf die in Tecklenburg befindliche Burg Tecklenburg und ihre Burgherren aus dem Grafenhaus Tecklenburg zurückführen. Der Ort wird auch als westfälisches Rothenburg bezeichnet, weil die recht gut erhaltenen Bausubstanz mit dem Stadtbild von Rothenburg ob der Tauber vergleichbar ist. Der weithin sichtbare historische Stadtkern ist denkmalgeschützt. Weitere denkmalgeschützte Baudenkmäler sind in der Liste der Baudenkmäler in Tecklenburg enthalten.

Bekannt ist Tecklenburg auch als Festspielstadt.

