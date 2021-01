Obwohl die Pandemie die gesamte Planung des Vereins zunichte gemacht hat und in 2020 etliche Clubabende komplett ausfielen, gab es für die Fotofreunde Hagen auch im vergangenen Jahr genügend Gelegenheiten, sich mit ihrem Hobby zu beschäftigen.

Da waren zum Beispiel der Blick in den eigenen Garten, der spontane Tagesausflug, Spaziergänge in heimischen Wäldern, vereinzelte Urlaube im In- oder Ausland oder auch endlich einmal die Pflege des eigenen Fotoarchivs.

Da nicht absehbar ist, wann wir unseren gewohnten Ausstellungsrhythmus im Allerwelthaus wieder aufnehmen können, hat der Administrator eine weitere Fotoausstellung online gestellt. Thema: „Bilder aus dem Corona Jahr“. Auf der Web-Seite www.Fotofreunde-Hagen.de zeigen werden Fotografien aus unterschiedlichsten Themenbereichen gezeigt.