Weihnachtliche Altstadt* 🏘

Auch wenn die Weihnachtmärkte 2020 in der Adventszeit ausfallen, soll die Altstadt Münsters weihnachtlich erscheinen. Mit Lichter, Musik und Kunst wird eine ganz besondere Weihnachtsatmosphäre geschaffen, die zu Entdeckungen in den Straßen und auf den Plätzen ebenso wie in den Schaufenstern und den Geschäften führen soll. Münster Marketing, die Initiative Starke Innenstadt, der Aktionskünstler Thomas Nufer (Schneeflockenprojektion mit Beamer) und weitere Partner haben viele Ideen zusammengetragen.

Der Adventskranz unter einem Bogen am Prinzipalmarkt, die große Weihnachtstanne mit 300 Lämchen vor der Lambertikirche und darüber hinaus schmücken viele weitere Lichterbäume das Stadtbild. Die Kaufleute und Eigentümer der Innenstadt sorgen traditionell mit den Kerzenlichtreihen auf den Fenstersimsen hinter grünen Girlanden für die leuchtenden Fassaden der Giebelhäuser. Insgesamt 90 große Adventskränze schmücken wieder die Bögen.

- Fotos/ Copyright: Birgit Leimann - Münster in Bildern