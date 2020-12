Weihnachtslichter in Warendorf - Eine Lichterreise als optimistische Botschaft*

*Alles wird gut*

Zusammenhalt symbolisiert durch bunte Regenbogenfarben ist derzeit in Warendorf im östlichen Münsterland die optimistische Botschaft als Mutmacher, der seit März 2020 aus Kitas, Kindergärten und Schulen um die Welt geht. Die Warendorfer Weihnachtslichter greifen diese Botschaft jetzt auf und wollen in dieser besonderen Adventszeit Zeichen der Hoffnung, Zuversicht, Menschlichkeit und des Vertrauens setzen. Diese und andere tragende Worte inspirieren, sich auf eine Lichterreise durch die Historische Altstadt Warendorfs zu begeben. Wechselnde Leuchtschriften erscheinen auf den Fassaden in der Altstadthäuser und verbinden sich mit den Botschaften des Weihnachtsfestes auf den illuminierten Türmen der Kirchen.

Quelle: Die Stadt Warendorf

- Fotos/ Copyright: Birgit Leimann - Münsterland in Bildern