*Wolkenzauber - Wetterkapriolen*

"Wunder müssen in der Ferne gesehen werden, wenn man sie für wahr, so wie Wolken, wenn man sie für feste Körper halten soll."

Georg Christoph Lichtenberg

"Es ist etwas in unsrer Seele, das gleich Wolken wechselt,

aber auch etwas tief und fest ruhendes, wie der Himmel über jenen."

Wolfgang Menzel

- Fotos/ Copyright: Birgit Leimann - Münster in Bildern - In den Rieselfeldern in Münster (Europareservat)