Zum zweiten Mal präsentiert sich die "4 Music Night" erfolgreich nach dem Corona Lockdown im Hagener Kultopia. Ein erweitertes und leicht verändertes Hygienekonzept unter Wahrung aller Hygiene-Vorschriften, erlassen vom Kultopia und der Stadt Hagen, beschert den Besuchern auf ihren Sitzplätzen ein unterhaltsames sowie musikalisch hochwertiges Musik-Event.

Was die Vita der Musiker versprach, wird auf der Bühne voll umgesetzt. Die Vollprofis entfalten ihr musikalisches Können vor begeistert mitgehenden Besuchern in Hagens ausverkaufter Kultstätte. Andy Bucco beweist mal wieder mit dem Line-up dieser "4Music Night" ein gutes Händchen.

Ein grandioses Ensemble von Musikern bietet ein facettenreiches Programm!

Stimmen vom Abend:

„Das ist super hier, trotz Coronamaßnahmen. Bin zum ersten Mal bei der "4Music Night" und bin voll begeistert", so ein Besucher aus Gevelsberg, der mit einigen Freunden angereist kam.

Werner aus Hagen:

"War schon öfter bei der "4Music Night" im Kultopia, durch den Musikerwechsel der Gigs, werden immer wieder neue musikalische Highlights geboten. Hier geht die Post ab und treffe Freunde, komme immer wieder gerne".

Andrea aus Hohenlimburg:

"Tolles Musik-Fest, wir sind schon zum vierten Mal dabei, immer ein musikalisches Erlebnis".



Die Vita der Profi-Musiker an diesem Abend spricht für sich:

Klaus Spangenberg: Der Rellinghauser ist seit 15 Jahren Bandmitglied von Matthias Reim.

Bastian Korn: Komponist & Songwriter, Sänger & Pianist u.a. bei 78Twins.

Philip Lütz: Bassist, Saxophonist, Producer, Soundtechniker aus Castrop-Rauxel.

Michael Grimm: Frontmann, Sänger und Komponist (u.a. Halber Liter)

Andreas Döbbe: Inhaber der Musikschule Döbbe aus Lünen, Keyboarder, Pianist und Organist seit mehr als 35 Jahren. Spielt in diversen Band-Projekten wie Fabulous Music Factory, Nightlife und anderen Bühnenformationen.

Andy Bucco: Unterrichtet an der Musikschule Döbbe. Spielt in der Italienischen Show Band „SALVA & L.N.G“, in der Band „BeatPakk“, der Latin Band „Ritmo del Sol“ und tourt mit verschiedenen Bands und Künstlern quer durch die Republik und ist der Verantwortliche für das "4Music Night" Event in Hagen.

FOTO-GALERIE folgt später, Übertragungsfehler!