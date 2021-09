Bereits zum achten Mal findet das "Eat my shorts - HAGENER KURZFILMFESTIVAL" in Hagen statt. Unter dem Motto „Eat my shorts“ werden die nominierten Filme zum ersten mal in der Hagener Stadthalle am Freitag den 05.11.21 ab 19.00 Uhr gezeigt. Und zwar im Rahmen der 275- Jahres-Feier der Stadt Hagen.

Dieses Festival erlangte in den letzten 7 Jahren schon große Aufmerksamkeit, nicht allein durch Stars aus Film und Fernsehen die den Weg nach Hagen gefunden hatten.



Bekannte Schauspieler wie:

Sonja Kirchberger („Die Venusfalle“) Nastassja Kinski („Reifezeugnis)“ oder Claude-Oliver Rudolph („James Bond“) fühlten sich ebenso in Hagen wohl wie Uwe Fellensiek („SK Kölsch“) Uwe Rohde („Der goldene Handschuh“) Sven Martinek („Der Clown“) Inger Nilsson („Pippi Langstrumpf“) Sunnyi Melles („Krupp-Eine deutsche Familie“/“Das Adlon“) Gedeon Burkhard („Kommissar Rex“/“Inglourious Basterds“) Elke Sommer (Weltstar) Judy Winter („Und Jimmy ging zum Regenbogen“,“Marlene“) Günter Lamprecht („Berlin-Alexanderplatz“) Julius Weckauf („Der Junge muß an die frische Luft“) Emma Drogunova („Vielmachglas“) Bernd Herzsprung (“Das fliegende Klassenzimmer“) Aglaia Szyszkowitz („Rommel“) Birge Schade,Timo Jacobs („Der Kriminalist“) Anthony Arndt („Die wunderbaren Jahre“) Katy Karrenbauer („Hínter Gittern“)

Martin Semmelrogge („Das Boot“) Heinz Hoenig („Das Boot“) Radost Bokel („Momo“) Dennenesch Zoudé („Tierärztin Dr.Mertens“) Katja Weitzenböck („Zimmer mit Stall“) Tom Barcal („The Poet“,“Alles was zählt“,“Euro King“-mit Eric Roberts) Vincent Krüger („Tatort“) Tanja Szewczenko („ Alles was zählt“)

Horst Janson („Der Bastian“) Christine Neubauer („Die Holzbaronin“) Thure Riefenstein („Tatort-“Die Spezialisten“) Raùl Richter („Gute Zeiten schlechte Zeiten“) Ralf Richter („ Nicht mein Tag“-“Bang Boom Bang“) Elisabeth Brück („TATORT-Kommissarin“) Zachi Noy („Eis am Stiel“) Katja Woywood (“ Alarm für Cobra 11“) uvm.

gaben Ihre Visitenkarte bisher auf Einladung von Berhard Steinkühler in Hagen ab.

TV Größen als Jury-Mitglieder

In der Planung für das Jubiläum der Stadt Hagen sind folgende TV Größen als Jury-Mitglieder gesichert:

Ralf Möller („Gladiator“) Brigitte Grothum („3 Damen vom Grill“) Jördis Triebel („Babylon Berlin“) Karoline Eichhorn („Dark“,“Babylon Berlin“) Claude-Oliver Rudolph ( „Die Welt ist nicht genug“-“Im Tal der Skorpione“ - Schloßspiele Hohenlimburg“) David Bennent („Die Blechtrommel“) Patrick Sass („What a Man 2“) Eveline Schönfeld (Gewinnerin 2019) Claudia Garde (Regisseurin „TATORT“).

Als Gäste werden in diesem Jahr erwartet:

Uwe Fellensiek, Peter Zingler, Uwe Rohde, Radost Bokel, Tom Barcal, Swen Kruse, Anthony Arndt u.a..

Nach der Sitzung am 02.09.2021 in der Stadthalle Hagen, mit den Protagonisten des Filmfestivals, informierte Bernhard Steinkühler: (Festival Direktor und Gründer/Vors. vom Kultur u. Filmförderverein Hagen i.Westf. e.V.)

"Es werden für den Einlaß in der Stadthalle nur Geimpfte, Genesene oder Besucher mit einem PCR-Test (48 Std gültig) zugelassen, für dieses großartige Event in Hagen gibt es nur noch wenige Restkarten. Bestellungen sind unter 0151- 405 429 12 noch möglich.

Interessierte Besucher sollten sich am 05.11.21 geg. 17.30 Uhr an der Stadthalle Hagen am roten Teppich einfinden, um die eintreffenden Schauspieler vor Ort sehen zu können".

Weitere Infos unter:

eat my shorts - Hagener-Kurzfilm-Festival