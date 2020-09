Hagen und die Kolonien – normalerweise wird die Entwicklung einer deutschen Stadt nicht mit der Geschichte von Überseegebieten in Verbindung gebracht. Und doch gab es vor allem um 1900 vielfältige Bezüge, die im Vortrag umrissen werden: Handel, Hagener Missionarinnen und Missionare, koloniale Vorurteile. Die politische Haltung des Hagener Reichstagsabgeordneten Eugen Richter zur Kolonialpolitik war zur Zeit Bismarcks vielgehört, ist aber weithin vergessen. An ihr gewinnt ein einflussreicher Politiker an Konturen, an den noch heute in Hagen der Aussichtsturm, eine Straße und die Grabstätte erinnern.

Pascal Hirschberg B. A. / Dr. Fabian Fechner (Fernuniversität in Hagen, Lehrgebiet Geschichte Europas in der Welt) beleuchten in ihrem Vortrag was die Hagener Wählerschaft eigentlich mit Kolonialpolitik zu tun hatte. Er findet statt am Mittwoch, 30. September, von 18 bis ca. 19.30 im AllerWeltHaus Hagen, Potthofstraße 22.

Der Eintritt ist frei, die Teilnehmerzahl auf 20 begrenzt. Eine Anmeldung wird erbeten unter Tel. 02331/ 21410 oder per E-Mail an info@allerwelthaus.org.