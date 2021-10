Seine Ausbildung zum Fremdsprachenkorrespondent hat Julius Niggemeyer (23) gerade abgeschlossen. Jetzt zieht es ihn in die weite Welt: Seit dem 1. September arbeitet der Hagener in Dubai auf der Expo. In einem exklusiven Interview erzählt er dem Stadtanzeiger Hagen/Herdecke von seinen Aufgaben und Eindrücken.

Von Sara Drees

Julius, du bist Teil der Weltausstellung in Dubai, ein außergewöhnlicher Job. Wie ist es dazu gekommen?

Ein Freund, den ich bei meiner Arbeit im Impfzentrum in Hagen kennengelernt hatte, hat mir von der Expo in Dubai erzählt und davon, dass die Koelnmesse Personal sucht. Daraufhin habe ich mich beworben und wurde zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Das gesamte Personal wurde in Einzelgesprächen persönlich ausgewählt.

Du arbeitest im deutschen Pavillon - Was präsentiert ihr den Besuchern dort? Gibt es ein Motto?

Wir präsentieren nachhaltige Innovationen der Zukunft im Bereich erneuerbare Energien, Stadt der Zukunft sowie Biodiversität. Hier geht es um so spannende Sachen wie Aufzüge, die ohne Seile fahren und elektromagnetisch betrieben werden oder Transportsysteme unter der Erde. Wir möchten darauf hinweisen, dass wir Menschen verantwortlich sind für den Schutz der Natur und aller Lebewesen, und dass es nachhaltige Lösungen für die Probleme unserer Zeit gibt. Der Name des Deutschen Pavillons ist CAMPUS GERMANY.

Warst du aufgeregt vor dem ersten Kontakt mit den Besuchern? Wer kommt alles zu euch in den Pavillon?

Ein wenig aufgeregt war ich schon, aber gleichzeitig habe ich mich auch tierisch auf die Zeit und die neuen Leute gefreut. Menschen aus aller Welt kommen zu uns in den Pavillon, aber auch VIPs, Delegationen und Politiker aus Deutschland und Vertreter der anderen Pavillons hier vor Ort.

Welches sind deine konkreten Aufgaben als Host? Wie wurdest du darauf vorbereitet?

Ich arbeite als Host auf der Expo im Deutschen Pavillon. Ich bin verantwortlich für das Besuchermanagement, die Einlasskontrolle, ich beantworte die Fragen der Besucher, erkläre die Exponate und gebe Führungen in verschiedenen Sprachen. Wir wurden einen Monat lang geschult und haben einen Schulungsleitfaden erhalten, wo wir alle wichtigen Informationen zu den Exponaten nachlesen konnten.

Bist du eigentlich zum ersten Mal im Dubai? Wo wohnst du dort?

Untergebracht ist das gesamte Team in möblierten Hotelapartments, wie es in Dubai üblich ist. Wir haben alles, was man zum Leben braucht: eine Küche, separates Wohnzimmer, Waschmaschine, usw. Unsere Unterkunft ist direkt an eine Metrostation angebunden, sodass wir morgens nur einsteigen müssen – sehr praktisch.

Wie gefällt dir deine neue Heimat auf Zeit? Hast du auch ein bisschen Freizeit für Sightseeing?

Mir gefällt es sehr gut, ich bin begeistert und bin dankbar diese einmalige Erfahrung machen zu dürfen. Ich arbeite sechs Tage und danach habe ich drei Tage frei, also genug Zeit für Sightseeing.

Wie groß ist das deutsche Team und kommen deine Kolleginnen und Kollegen aus ganz Deutschland? Bist du der einzige Hagener?

Wir sind insgesamt ca. 130 Hosts und Hostessen. Rund ein Drittel sind Männer, ich habe also mehr weibliche Kolleginnen. Wir sind ein bunter Haufen aus Menschen unterschiedlicher Herkunft, die Deutschland so vertreten, wie es heutzutage auch ist. Alle sprechen Deutsch, und viele können neben Englisch noch eine weitere Fremdsprache, in der sie die Besucher begrüßen.

Du bist ja gebürtiger Hagener - Kommst du definitiv zurück oder was sind deine nächsten Pläne?

Es steht noch nicht fest, was ich danach mache, eventuell werde ich nach Berlin ziehen und beim Auswärtigen Amt arbeiten, aber das ist noch nicht sicher.

Über die Expo:

- Die Weltausstellung Expo 2020 ist mit einem Jahr Verspätung wegen Corona am 1. Oktober 2021 gestartet und läuft bis 31. März 2022, also insgesamt 182 Tage

- Es ist die erste Expo im arabischen Raum

- Thema der aktuellen Expo ist „Connecting Minds - Creating the Future“ (dt. „Köpfe verbinden - die Zukunft gestalten“), unterteilt in die Bereiche Nachhaltigkeit, Mobilität und Chancen

- 192 Länder sind auf der Expo vertreten

- Erwartet werden rund 25 Millionen Besucher aus aller Welt